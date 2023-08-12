Финляндия не обеспокоена планами России

Хельсинки не обеспокоен планами Москвы увеличить численность войск на российско-финляндской границе, заявила глава МИД страны Элина Валтонен в интервью Financial Times.

«На самом деле у нас нет никаких опасений по этому поводу. Это довольно ожидаемо. Надо сказать, что наша граница довольно пуста», — сообщила Валтонен.

Дипломат добавила, что если бы Финляндия «представляла угрозу» Москве, то Россия не перенаправляла бы свои войска с западной границы на Украину.

В начале августа министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что вступление в НАТО Финляндии — «серьезный дестабилизирующий фактор». Он добавил, что такие угрозы требуют «своевременного и адекватного реагирования», поэтому Россия может увеличить численность войск на западной границе. В Кремле также заявляли, что расширение НАТО повлечет негативные последствия для безопасности России.