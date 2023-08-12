Заместитель Лаврова обсудил с послом Армении ситуацию в Карабахе

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Согласно сообщению, Галузин и Арутюнян обсудили ситуацию в Карабахе (Карабахский регион Азербайджана – ред.).

«Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений», - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.