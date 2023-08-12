Nar представляет новую услугу: GPS-отслеживание NaviMax

Теперь абоненты Nar за минимальную плату могут позаботиться о своих друзьях и детях, используя GPS-систему приложения NaviMax для контроля их местоположения, перемещения и расстояния.

За ежемесячную абонентскую плату всего в 1 манат можно обеспечить их безопасность, отслеживая местоположение как в режиме реального времени, так и оффлайн.

Для подключения к услуге нужно сначала загрузить приложение NaviMax из App Store или Play Store, затем выбрать Азербайджан из списка стран и пройти регистрацию.

Завершите регистрацию, активируя разрешение на GPS, введя временный код, который придет на ваш телефон. Абоненты могут бесплатно использовать и тестировать услугу в течение 3 дней.

Более подробную информацию об услуге NaviMax можно найти на странице nar.az/navimax.