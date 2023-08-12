Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:26

На днях экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к населению страны с призывом выйти на улицы и начать революцию, чтобы смести правящий режим «Грузинской мечты». «Я хотел бы попросить всех вместе подготовиться, сразиться с российским олигархом и, наконец, официально закрепить победу Грузии!» - написал Саакашвили в своем обращении к грузинскому народу.

Грузины не замечают Мишу Впрочем, это обращение, как и другие политические воззвания, каковых было немало как в период пребывания экс-президента Грузии за решеткой, так и в годы его вынужденной эмиграции, прошло практически незамеченным – пара десятков перепостов в социальных сетях, а также несколько восторженных комментариев наиболее верных и несгибаемых сторонников Мишико – вот, пожалуй, и все. Даже представители власти, обычно не упускающие возможности представить грузинской общественности очередное доказательство «кровожадности» Саакашвили, мечтающего о госперевороте, кровопролитии и политической дестабилизации страны, на сей раз никак не отреагировали. Короче, глас вопиющего в пустыне – это, пожалуй, самое скромное из того, что можно сказать об эффективности агитации Саакашвили как минимум в последние месяцы, а если по большому счету, то начиная с 2013 года. В данном случае мы имеем дело с двумя феноменами, суть которых трудно понять не только иностранцам, но и даже самим грузинам. Первый из них – это вопрос, почему грузинское общество столь равнодушно к судьбе Михаила Саакашвили, который, скажем прямо, был не худшим президентом Грузии, а уж в сравнении с нынешними лидерами так просто-таки Черчиллем и Аденауэром вместе взятыми? Почему слова Саакашвили настолько ничего не значат, насколько это вообще возможно? Что же касается второго феномена, то он связан с тайной успеха «Грузинской мечты» - партии, которая явно не блещет управленческими талантами и которой при этом более или менее удалось сохранить политическое наследие Саакашвили. Вопрос о том, как, каким образом «мечтателям» удается сохранять власть без каких-либо особых достижений, прорывов и успехов, при этом не зажимая гайки, не уничтожая альтернативные мнения и не закрывая «кусачие» оппозиционные телекомпании, по-прежнему остается открытым.

Перевернуть Грузию с головы на ноги не удастся За счет чего «Грузинская мечта» держится на плаву и, не исключено, удержит власть и в 2024-м году? Давайте разбираться по очереди. Начнем с ответа на вопрос, почему грузинское общество столь пассивно в отношении экс-президента страны Михаила Саакашвили. Тому есть несколько причин. В первую очередь, не стоит переоценивать как позитивное, так и негативное отношение к Саакашвили. Да, его сторонники утверждают, что чуть ли не вся Грузия уважает и даже почитает экс-президента, в то время как противники Саакашвили, напротив, считают, что страна его ненавидит, и именно страх перед его возможным возвращением в президентское кресло является главной причиной несменяемости нынешней власти. В реальности неправы и те, и другие. Примерно 30 процентов населения поддерживают Саакашвили – именно столько получает на выборах его партия и примерно такие же цифры показывает объективная социология. Но ориентировочно другие 30 процентов грузин, имеющих право голоса, ненавидит Саакашвили, причем многие из них ненавидят его люто, что называется, от живота.

Можно до бесконечности спорить о том, что именно стало причиной столь устойчивой идиосинкразии к личности Михаила Саакашвили, но, думаю, правы те, кто считает, что в данном случае имеет место синтез объективных и субъективных составляющих. К первым следует отнести тот очевидный факт, что на протяжении без малого 80 лет Грузия жила стоя не на ногах, а на голове, и что подавляющее большинство ее граждан, привыкнув к этой социально-политической аномалии, стали ее интегральной частью и даже имели от нее определенные выгоды. С объективной точки зрения, любые попытки восстановить статус-кво и поставить такое общество с головы на ноги приведут к тому, что придется «обидеть» целые слои общества – гаишников, берущих взятки, чиновников, ворующих практически открыто, криминалитет, привыкший замещать собой несуществующую судебную систему, уличных торговцев, не знающих ничего ни про гигиену, ни про культурное наследие, на которое нельзя гадить… В результате реформ вся эта публика стала смертельным, личным врагом Саакашвили и, так уж исторически сложилось, именно это сословие «обиженных» является сегодня главной идейной опорой режима «Грузинской мечты». Добавим к ним и тех, кто пострадал незаслуженно – были и такие. Согласитесь, что выражение «Лес рубят - щепки летят» красиво звучит для дровосека, но никак не для щепок. В итоге мы имеем картину, в рамках которой треть населения Грузии в разной степени хорошо относится к Саакашвили, столько же – в разной степени плохо, и примерно такое же количество проявляют к судьбе экс-президента Грузии полное безразличие. Не более 30-40 тысяч Согласитесь: поддержка 30 процентов электората при неприятии других 30 процентов и полном нейтралитете еще тридцати – далеко не идеальная социология для осуществления революции, идею которой так упорно и безуспешно продвигал Михаил Саакашвили. Не секрет, что опущенные в избирательные урны 500 тысяч голосов - вовсе не гарантия того, что полмиллиона граждан выйдут на улицы для участия в акциях протеста, не говоря уже о возведении баррикад. Спрашивается: так сколько же человек среди этих пятисот тысяч являются активным, пассионарным меньшинством, на которое Саакашвили может реально рассчитывать? Судя по многолетней статистике митингов оппозиции, не больше 30-40 тысяч человек. Для страны с населением в 3,7 миллиона это достаточно много, чтобы продемонстрировать волю правящей власти и сказать ей: «Эй, вы про нас, часом, не забыли?! Если что, то мы все еще тут!» Но этого явно недостаточно для революции!

Фанатичные сторонники Саакашвили вспоминают коронное изречение политологов, по которому революцию делают только два процента активного населения. Но при этом игнорируют вторую часть этой концепции - «…при молчаливом согласии 90 процентов». А Саакашвили «молчаливо поддерживают» только тридцать процентов. Помимо этого, есть еще один фактор, который нельзя недооценивать. В последние годы на острие протестов в Грузии неизменно находится молодежь, выросшая уже в наше время и мало что знающая про «лихие» 90-е годы ХХ столетия. А потому главный аргумент сторонников Саакашвили – «Миша вытащил Грузию из болота 90-х» - для этого поколения, по сути, ничего не значит. Они тогда были малышами, и когда мы рассказываем им о том суровом времени, для них это примерно то же самое, что ссылки на рассказы дедушек про Вторую мировую войну. Таким образом, для поколения 25-летних грузин Михаил Саакашвили с его риторикой в духе начала нулевых годов так же анахроничен, как и Бидзина Иванишвили, который, не стесняясь, мыслит категориями цеховика позднесоветского периода.

Поколение молодых однозначно против власти, но при этом поддерживает другие оппозиционные партии и совершенно равнодушно к судьбе сидельца Миши. Из гуманистических соображений они, конечно, хотели бы его освобождения, но не считают эту цель настолько приоритетной, чтобы ради нее подставляться под полицейские дубинки и водометы. Таким образом, мы получаем сочетание факторов, в соответствии с которыми у Саакашвили нет электоральных ресурсов, чтобы вывести на улицы критическое для действующей власти число своих сторонников. А это значит, что Саакашвили, если, конечно, он не станет в ближайшее время субъектом какого-либо крупного международного торга с глобальными ставками, будет сидеть в тюрьме еще долгие годы. Тайна успеха Иванишвили Вторая тема для разговора – это уникальная живучесть правящей партии. Каким образом ей удается продлевать свою власть и парировать удары оппозиции, не имея эффективного менеджмента с более чем скромными успехами в экономике и, главное, избегая авторитарных форм правления, понять непросто. Безусловно, в распоряжении «Грузинской мечты» есть и силовой аппарат, и неофициальные «зондербригады», которые время от времени направляют «разбираться» с неугодными или недовольными. Но вся эта система рассчитана на сравнительно небольшое число протестующих – от 10 до 15 тысяч. Но стоит только выйти на улицы толпе в 50 тысяч человек, как вся боевая рать «мечтателей» мгновенно обвалится. Режим «ГМ» — это не молот, а скорее желе. Главная тактика «мечтателей» — не бить кого-то, а сделать так, чтоб все противники действующей власти увязли в болоте рутины и целого комплекса компромиссов. Неформальный правитель Грузии, российский миллиардер Бидзина Иванишвили – человек необразованный и не слишком умный. Тем не менее у него есть преимущество, с лихвой компенсирующее его природную ограниченность и деревенскую неотесанность: Иванишвили - гениальный манипулятор, и это именно тот секрет, на котором держится власть «Грузинской мечты».

Натравить всех друг на друга, посеять взаимную ненависть, углублять естественные для любого общества внутренние конфликты, но при этом не допускать, чтобы кто-то остался однозначно проигравшим и обиженным – таков «фирменный» стиль неформального правителя Грузии. Вот всего несколько примеров того, как это работает. Власть, с одной стороны, пытается заручиться поддержкой православной церкви и черносотенной, преимущественно сельской, части населения, но, с другой стороны, не хочет терять если не симпатии, то как минимум нейтралитет городского среднего класса. На первый взгляд, задача кажется невыполнимой. Но не торопитесь с выводами! Одной рукой власть предоставляет церкви и черносотенцам возможность бить время от времени геев и даже произносит им в угоду антизападные речи, а другой - пресекает любые попытки учить городскую молодежь, как одеваться и какие прически носить. На ТВ-каналах господствует пропаганда «национальных традиций», но при этом нет попыток зажать либералов или, к примеру, призывов закрыть ночные клубы, как того требуют традиционалисты. В итоге черносотенцы, что называется, в кармане у власти, но при этом и горожане не чувствуют никакого давления, поскольку их свободному образу жизни ничто не угрожает.

Одна часть грузин мыслит как Северный Кавказ, вторая – как Европа, и ни у одной из них нет причин слишком явно обижаться на власть. Поскольку власть располагается где-то посередине, в роли медиатора, защищающего интересы и тех, и других. В итоге все остаются при своем, а «Грузинская мечта» - в шоколаде. Аналогичный пример можно привести и в отношении криминалитета. На сегодняшний день мелкое хулиганье, составляющее 99 процентов криминального мира Грузии, полностью контролируется властью. Уличная шпана, среди которой немало взрослых, дружно голосует за власть, получая от нее «мелкие» поблажки, вроде права колоться наркотиками в любое время суток без риска получить за это предусмотренные законом пять лет тюрьмы. В то же время «Грузинская мечта» никогда не станет приобретать одного союзника ценой потери другого. Безопасность и низкий уровень преступности, которых Грузия достигла при Михаиле Саакашвили, являются очень важными для населения страны. Стало быть, рост преступности нельзя допускать. Но как?