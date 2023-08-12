Разведка Украины: часть российской элиты пошла на контакт с украинцами

Часть российской элиты готова идти на контакт с Украиной, некоторые представители власти болеют за то, чтобы конфронтационные группы внутри Кремля терпели потери и поражения. Об этом украинским журналистам сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, сейчас в среде представителей власти России царит внутренняя конкуренция и борьба за преференции, денежные потоки и должности. «Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем после Путина. Многие представители военно-политического руководства сегодняшней путинской России действительно понимают — она обречена», — утверждает Юсов.

Он подчеркнул, что Украина должна использовать эти процессы в свою пользу: «За ними нужно следить. Над этим работает и Украина, и наши партнеры по свободному миру. Тем более что часть этой так называемой элиты готова идти на контакт и кое-где даже болеет за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля терпели больше потерь и поражений».

На вопрос, может ли Украина рассчитывать на более практический профит от российской элиты, Юсов ответил: «Он есть, но мы не можем об этом говорить. В большинстве случаев речь идет не об идеологической составляющей. Сугубо меркантильные рассуждения о безопасности».