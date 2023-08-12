16:52

Американская газета The New York Times опубликовала большой материал о том, как российские заключенные воюют в Украине теперь, когда вербовкой занимается Минобороны, а не ЧВК «Вагнер». Как сообщает газета, завербованным Минобороны РФ заключенным недоплачивают и не разрешают уехать по окончании контракта.

Один из бывших заключенных по имени Александр рассказал журналистам, что его наспех собранное подразделение отправили дежурить у реки на юге Украины на случай, если украинские военные попытаются переправиться через нее. По его словам, после обстрелов и засад в его отряде из 120 человек в живых осталось около 40 бойцов. Российские военные теперь пытаются заставить выживших остаться на поле боя по истечении их шестимесячных контрактов, следует из рассказа Александра и других заключенных. «Нас отправляют на убой. Мы для них не люди, потому что мы преступники», — сказал Александр в голосовом сообщении, отправленном журналистам.