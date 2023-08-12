Российские заключенные об отношении командования: «Мы для них не люди» The New York Times
Американская газета The New York Times опубликовала большой материал о том, как российские заключенные воюют в Украине теперь, когда вербовкой занимается Минобороны, а не ЧВК «Вагнер». Как сообщает газета, завербованным Минобороны РФ заключенным недоплачивают и не разрешают уехать по окончании контракта.
Один из бывших заключенных по имени Александр рассказал журналистам, что его наспех собранное подразделение отправили дежурить у реки на юге Украины на случай, если украинские военные попытаются переправиться через нее.
По его словам, после обстрелов и засад в его отряде из 120 человек в живых осталось около 40 бойцов. Российские военные теперь пытаются заставить выживших остаться на поле боя по истечении их шестимесячных контрактов, следует из рассказа Александра и других заключенных.
«Нас отправляют на убой. Мы для них не люди, потому что мы преступники», — сказал Александр в голосовом сообщении, отправленном журналистам.
Газета пишет, что утверждения Александра не могут быть независимо подтверждены, но они совпадают с рассказами украинских солдат и российских военнопленных о том, что Москва использует заключенных в качестве пушечного мяса.
В материале сообщается, что Александру, как и другим завербованным заключенным, пообещали ежемесячную зарплату в размере около двух тысяч долларов и свободу по истечении его шестимесячного контракта, копией которого он поделился с газетой.
Александр также утверждает, что офицеры использовали угрозы и запугивание, чтобы заставить выживших заключенных остаться на фронте еще на год после окончания их контрактов. В контракте другого заключенного напрямую было прописано обязательство остаться в Украине еще на год после помилования в качестве профессионального военного.
Опрошенные заключенные жаловались на нерегулярные выплаты, которые были гораздо меньше обещанных сумм, а также на невозможность получить компенсацию за ранение. Некоторые бывшие заключенные рассказали, что командиры приказывали им оставлять тела погибших на поле боя, чтобы эти бойцы числились пропавшими без вести и за их гибель не нужно было выплачивать компенсацию родственникам.