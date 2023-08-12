Иран получил от США необходимые гарантии

США предоставили Ирану все необходимые гарантии для обмена заключенными и освобождения активов исламской республики. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи.

«Правительство Ирана и его дипломатия будут стараться использовать имеющиеся у них возможности для защиты прав государства и его граждан. Финансовые средства ИРИ были заблокированы под давлением США на незаконных основаниях, а ряд иранских граждан были задержаны под ложными предлогами. Оба этих вопроса стояли на повестке дня Кабинета министров, - отметил Канаани Чафи. - Процесс обмена заключенными, а также высвобождение финансовых ресурсов, принадлежащих правительству и народу Ирана, будут осуществляться по обоюдному согласию и в установленных рамках. Иран получил все необходимые гарантии для выполнения этих договоренностей».

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из ИРИ, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. В рамках сделки Иран получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Ожидается, что иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.