Заявление МИД Турции о Лачинской дороге

Армения должна воздержаться от провокационных шагов, признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержать инициативу Азербайджана по использованию дороги Агдам – Ханкенди и других альтернативных способов удовлетворения потребностей армянского населения Карабах а, а также усилия по реинтеграции армянского населения Азербайджана. С таким заявлением выступил сегодня МИД Турции.

В заявлении внешнеполитического ведомства Турции сообщается, что Анкара внимательно следит за напряженностью на Лачинской дороге и выражает поддержку законной озабоченности Азербайджана по этому вопросу.

«К сожалению, опасения, которые Азербайджан громко озвучивал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, и в результате Азербайджан принял меры, которые он считает целесообразными в рамках своих суверенных прав», — заявляет МИД Турции.

Анкара считает необоснованной критику в отношении Азербайджана в вопросе Лачинской дороги.

«Тот факт, что в настоящее время предусмотрены медицинские проезды по Лачинской дороге, а также другие маршруты, пригодные для перевозки больших объемов материальных средств, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает максимум усилий», — говорится в сообщении.

Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержать его гуманитарные усилия, воздержаться от действий, направленных на усугубление ситуации.