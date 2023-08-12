Самолет турецких авиалиний пролетел через Украину

Через Украину впервые с начала войны пролетел пассажирский самолет, сообщает издание NRK.

Турецкая авиакомпания BBN Airlines уже подтвердила, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200 рейсом Осло - Анталья отклонился от первоначального маршрута из-за надвигавшейся бури и оказался в закрытом небе над Украиной. Из Венгрии самолет на значительное время залетел в юго-западные области Украины, а затем ушел в Румынию.

«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов», - сообщили в компании BBN Airlines.