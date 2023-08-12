Иран берет на себя ответственность за теракт в посольстве Азербайджана

Иран признает, что ответственность за обеспечение безопасности диппредставительств лежит на принимающей стране. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, говоря о теракте против посольства Азербайджана в Иране. Его цитируют иранские СМИ.

Глава МИД ИРИ напомнил, что недавно заместитель генпрокурора Ирана побывал в Баку, а также о своей встрече с президентом Азербайджана.

«…Мы признаем, что ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий лежит на принимающей стране. …Все государства несут ответственность за защиту дипломатических пространств и отдельных лиц, но в современном мире такие события не могут привести к закрытию посольств. Надеемся, что в ближайшее время по этому делу будет вынесено решение суда. Наш суд независимый. После вынесения приговора и устранения препятствий для налаживания связей между Ираном и Азербайджаном будут предприняты шаги», - сказал глава МИД.

Напомним, 27 января 2023 года на посольство Азербайджанской Республики в ИРИ было совершено нападение. Нападавший, прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны Орхана Аскерова. Два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После теракта посольство Азербайджана в Тегеране прекратило свою деятельность.