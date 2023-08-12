В Азербайджане закрылась платформа Wolt
Принято решение о повторном применении ограничительного решения в связи с прекращением деятельности ООО Wolt Azerbaijan, сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).
Агентство продолжает мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей.
Так, в рамках плановой проверки, проведенной на предприятии по доставке (перевозке) пищевых продуктов, принадлежащем ООО Wolt Azerbaijan, были выявлены факты нарушения ряда требований технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.