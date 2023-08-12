В поисках коков для тюрем

Запущен новый пилотный проект по повышению профессиональных навыков заключенных. Проект организован Пенитенциарной службой Министерства юстиции под эгидой Национального кулинарного центра при Госагентстве по туризму и Госагентстве занятости.

В связи с началом реализации пилотного проекта в Бакинском следственном изоляторе было организовано мероприятие.

Как сообщил замначальника Пенитенциарной службы генерал-майор юстиции Огтай Мамедов, путем вовлечения заключенных в кулинарные курсы, созданные в рамках проекта, планируется сформировать у них новые профессиональные навыки, и в то же время, для дальнейшего улучшения качества пищи, приготовленной в учреждениях:

«В целях совершенствования деятельности в уголовно-исполнительной сфере, гуманизации уголовно-исполнительной политики и расширения применения альтернативных наказаний и мер процессуального принуждения, не связанных с социальной изоляцией, совершенствования исправительно-воспитательной работы успешно продолжаются мероприятия в направлении привлечение лиц, лишенных свободы, к профессиональному обучению и общественно полезному труду, а также за социальную реабилитацию осужденных, эффективную организацию их досуга, возвращение в свободное общество в качестве полноправного члена, организацию общественно полезного труда, как материальное, так и морально-психологическое значение для них регулярно принимаются меры по восстановлению существующих производственных площадей, созданию новых рабочих мест, овладению различными профессиональными направлениями.

Отмечается, что осужденным, прошедшим курсы, будут вручены сертификаты, в результате чего они смогут продолжить работу по профессии даже после освобождения.

Следует отметить, что в рамках мероприятия профессиональные эксперты также прочитали лекции по обеденному меню заключенным, участвующим в курсе.

Еду, приготовленную под наблюдением профессионалов, после дегустации гостей и экспертов отправляли заключенным.