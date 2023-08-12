Сепаратисты что-то замышляют в Карабахе

В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Об этом заявляет Минобороны Азербайджана.

«Со стороны незаконных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территории наблюдалось усиление боевых позиций личным составом, боеприпасами, а также подготовка новых рубежей обороны, окопов, долговременных фортификационных сооружений и закладка мин.

Кроме того, известны факты размещения членами незаконных воинских формирований в нескольких населенных пунктах Карабахского экономического района боевой техники различного назначения, в частности, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также массового вооружения гражданского населения. Планируемые огневые позиции во многих случаях размещаются вблизи жилых домов.

Несмотря на неоднократные уведомления армянской стороны о требованиях азербайджанской стороны о прекращении указанной деятельности через российский миротворческий контингент, наблюдается дальнейшая активизация незаконных армянских вооруженных формирований и подготовка к новым провокациям путем проведения мероприятий по интенсивной боевой подготовке на территории Азербайджана.

Учитывая, что подобные незаконные и подстрекательские действия привели к росту напряженности в регионе, мы заявляем, что вся ответственность за любые события, которые могут произойти, ложится именно на военно-политическое руководство Армении», - отметили в Минобороны.