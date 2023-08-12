Эльяс Шафиев, собкор 18:41

На прошлой неделе Россия открыла специальный офис для оказания консульских услуг своим гражданам в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра. Офис работает в городе Никосия, в нейтральной зоне, разделяющей север и юг острова. В посольстве России на Кипре заявили, что открытие офиса направлено на облегчение консульского обслуживания российских граждан, проживающих в этой части острова, и не означает признания Северного Кипра.

Президент ТРСК Эрсин Татар также заявил, что открытие консульского отделения Россией не является уникальным событием. Он напомнил, что аналогичное представительство ранее открыла Великобритания. Однако некоторые турецкие эксперты считают, что этот шаг России связан с постоянным усилением американского присутствия в Греции за последние годы. США создали там крупную военную базу и укрепляют позиции в Средиземноморском регионе. Турки с тревогой наблюдают за процессом наращивания американских сил в соседней стране. Судя по всему, этот вопрос всерьез беспокоит и Москву. Не является исключением и то, что Россия преследует собственные геополитические интересы, усиливая внимание к непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра. По мнению турецких политиков, открытие Россией консульства на Северном Кипре можно считать первым шагом Москвы к признанию этой «страны». Член парламента от правящей Партии справедливости и развития Исмаил Гюнеш прокомментировал пророссийскому журналу Аydınlık тот факт, что Турецкую Республику Северного Кипра до сих пор не признал никто, кроме Турции.