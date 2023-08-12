Россия делает первый шаг к признанию Северного Кипра? горячая тема
На прошлой неделе Россия открыла специальный офис для оказания консульских услуг своим гражданам в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра. Офис работает в городе Никосия, в нейтральной зоне, разделяющей север и юг острова.
В посольстве России на Кипре заявили, что открытие офиса направлено на облегчение консульского обслуживания российских граждан, проживающих в этой части острова, и не означает признания Северного Кипра.
Президент ТРСК Эрсин Татар также заявил, что открытие консульского отделения Россией не является уникальным событием. Он напомнил, что аналогичное представительство ранее открыла Великобритания.
Однако некоторые турецкие эксперты считают, что этот шаг России связан с постоянным усилением американского присутствия в Греции за последние годы. США создали там крупную военную базу и укрепляют позиции в Средиземноморском регионе.
Турки с тревогой наблюдают за процессом наращивания американских сил в соседней стране. Судя по всему, этот вопрос всерьез беспокоит и Москву. Не является исключением и то, что Россия преследует собственные геополитические интересы, усиливая внимание к непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра.
По мнению турецких политиков, открытие Россией консульства на Северном Кипре можно считать первым шагом Москвы к признанию этой «страны». Член парламента от правящей Партии справедливости и развития Исмаил Гюнеш прокомментировал пророссийскому журналу Аydınlık тот факт, что Турецкую Республику Северного Кипра до сих пор не признал никто, кроме Турции.
«С этой точки зрения шаг России — это шаг в сторону признания. Для Турции он очень важен. Мы надеемся, что последует какое-то развитие ситуации, и Россия признает Северный Кипр. Того же мы ждем и от стран, которые считаем братьями, например, от Азербайджана. Мы верим, что этот шаг России придаст смелости Баку», - сказал Исмаил Гюнеш.
Бывший депутат от ПСР Экрем Челеби обратил внимание на стратегическое партнерство и дружбу между Турцией и Россией. Он также считает, что открытие консульства России на Северном Кипре — важное решение, шаг к признанию.
«Это результат дружбы между Турцией и Россией, и я верю, что она продолжится», - сказал политик.
Ондер Аксакал, лидер Демократической левой партии, также считает, что открытие российского консульства на Северном Кипре является важным шагом. По его словам, МИД Турции должен более тесно сотрудничать с Россией, чтобы добиться признания Северного Кипра со стороны Москвы.