Иран представил в Москве новое вооружение ФОТО
На форуме "Армия-2023" в Москве Иран представил беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
На стенде Ирана продемонстрированы БПЛА Arash, Ababil-5, Karrar, а также система радиоэлектронной борьбы Hunter-2.
Кроме того, представлен БПЛА комбинированного типа Shahin, который является первым электронным беспилотником иранского производства.
На стенде Минобороны Ирана показаны управляемые бомбы GB125, учебно-боевой самолет Yasin, катера, противокорабельный крылатый ракетный комплекс СМ-300.