На форуме "Армия-2023" в Москве Иран представил беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

На стенде Ирана продемонстрированы БПЛА Arash, Ababil-5, Karrar, а также система радиоэлектронной борьбы Hunter-2.

Кроме того, представлен БПЛА комбинированного типа Shahin, который является первым электронным беспилотником иранского производства.

На стенде Минобороны Ирана показаны управляемые бомбы GB125, учебно-боевой самолет Yasin, катера, противокорабельный крылатый ракетный комплекс СМ-300.