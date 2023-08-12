ООН назвала число погибших мирных украинцев

На сегодняшний день в результате полномасштабной агрессивной войны России против Украины погибли более 9 000 мирных жителей Украины, сообщил Верховный комиссариат ООН по правам человека.

«В результате полномасштабной агрессивной войны России против Украины на сегодняшний день 9 444 мирных жителя погибли и 16 940 человек получили ранения».

Верховный комиссариат ООН по правам человека добавил, что число погибших в Украине «значительно больше, так как сообщения из некоторых районов ожесточенных боев поступают с задержкой, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения».