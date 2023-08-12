Немецкий министр: Украина не должна проиграть эту войну

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев надеется на скорейшее решение вопроса о поставке Украине ракет Taurus, поскольку они помогут приблизить украинскую победу.

«Украина не должна проиграть эту войну. Мы знаем, что Украина защищает в том числе наши ценности, а вместе с ними и в целом европейский миропорядок и свободу», - сказал Линднер, добавив, что правительство Германии стремится сделать все возможное, чтобы усилить военные возможности Украины.

Комментируя вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus, немецкий министр отметил, что речь идет о стандартной процедуре – консультации с союзниками о том, каковы потребности Украины и как их можно удовлетворить.

«Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь - как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов», - подчеркнул он.