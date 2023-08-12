Известному азербайджанскому тренеру и спортивному специалисту Фирдовси Умудову вручена медаль «Участник Отечественной войны». Об этом в своем Instagram написал его ученик, живая легенда азербайджанской борьбы, 2-кратный призер Олимпиад, 3-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы Гаджи Алиев.

Фирдовси Умудов, президент профессионального спортивного клуба «Серхедчи», полковник Государственной пограничной службы, заслуженный тренер Азербайджана, единственный в стране лучший тренер мира по борьбе, получивший распоряжением главы государства Ильхама Алиева орден «Шохрет», почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», медаль «Терегги» и «Почетный диплом президента Азербайджана», удостоился медали «Участник Отечественной войны» согласно распоряжению Кабинета министров от 5 ноября 2022 года. Вручение состоялось сегодня.

«Долгие годы работаем с Фирдовси Умудовым плечом к плечу, - написал Гаджи Алиев. – Его спортивные успехи не перечесть. Фирдовси Умудов как офицер Государственной пограничной службы во время 44-дневной Отечественной войны добровольно вместе с другими солдатами и офицерами отправился на фронт, успешно выполняя задания командования. Это еще раз доказывает его любовь к Родине, к стране. Желаю успехов Фирдовси Умудову на этом славном пути!».