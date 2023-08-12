Российские авиакомпании массово задерживают рейсы

Российская авиакомпания Red Wings запросила дополнительный самолет, чтобы вывезти пассажиров задержанных рейсов из Екатеринбурга в Анталью и обратно после выхода из строя сразу двух воздушных судов Boeing-777.

Как сообщают оппозиционные российские СМИ, авиакомпании массово задерживают рейсы из-за невозможности получить качественное обслуживание и приобрести нужные запчасти. Отмечается, что вылет, который должен был совершиться еще 12 августа, в обоих направлениях ожидают по 410 человек.

В пресс-службе авиакомпании объяснили, что задержка рейсов произошла по техническим причинам: одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании.

Отмечается, что это уже не первая задержка рейсов у авиакомпании Red Wings за лето. В августе около сотни пассажиров не могли 11 часов вылететь из Екатеринбурга в Астану.

Кроме того, в июле более чем на 8 часов «из-за внепланового технического обслуживания» был задержан рейс Red Wings из Уфы в Алма-Ату.