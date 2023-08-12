Определился соперник Ниджата Абасова в четвертьфинале Кубка мира
Завтра в четвертьфинале Кубка мира по шахматам в Баку азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов сыграет с соперником из Индии Сантошем Гуджрати Видитом.
Сегодня индийский шахматист на тай-брейке победил россиянина Яна Непомнящего – 4:2.
Напомним, Ниджат Абасов - единственный оставшийся на турнире представитель Азербайджана. Он поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера и Салеха Салема из ОАЭ.
Наилучшим достижением азербайджанских шахматистов на Кубках мира является победа Теймура Раджабова в 2019 году. А вот вторым показателем до нынешнего турнира был выход в четвертьфинал Кубка мира-2011 Вугара Гашимова и того же Раджабова, а также участие на этой же стадии Шахрияра Мамедъярова на Кубке мира в Баку в 2015 году. Таким образом, Ниджат повторил достижение Шахрияра и покойного Вугара.
Рейтинг 28-летнего Ниджата Абасова – 2632. Его завтрашний соперник, которому в октябре исполнится 29 лет, имеет коэффициент 2719. Он занимает 23-е место в официальном мировом рейтинге.
На Кубке мира-2021 Сантош Гуджрати дошел до четвертьфинала, а в 1/8 финала победил азербайджанского шахматиста Васифа Дурарбейли.
В трех других четвертьфинальных парах завтра сыграют: Доммараджу Гукеш (Индия) - Магнус Карлсен (Норвегия), Лейньер Домингес Перес (США) - Фабиано Каруана (США), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Арджун Эригаиси (Индия).
Победитель пары Видит – Абасов в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Гукеш – Карлсен.