Определился соперник Ниджата Абасова в четвертьфинале Кубка мира

Завтра в четвертьфинале Кубка мира по шахматам в Баку азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов сыграет с соперником из Индии Сантошем Гуджрати Видитом.

Напомним, Ниджат Абасов - единственный оставшийся на турнире представитель Азербайджана. Он поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера и Салеха Салема из ОАЭ.

Наилучшим достижением азербайджанских шахматистов на Кубках мира является победа Теймура Раджабова в 2019 году. А вот вторым показателем до нынешнего турнира был выход в четвертьфинал Кубка мира-2011 Вугара Гашимова и того же Раджабова, а также участие на этой же стадии Шахрияра Мамедъярова на Кубке мира в Баку в 2015 году. Таким образом, Ниджат повторил достижение Шахрияра и покойного Вугара.