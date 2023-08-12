Германия будет выделять Украине 5 млрд евро ежегодно

Правительство Германии запланировало ежегодную военную поддержку Украины в размере 5 млрд евро. Предоставлять ее планируют до 2027 года, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Решение правительства должен утвердить Бундестаг (парламент Германии).

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Германией, который расширит возможности помощи украинскому бюджету в будущем, подписали министры финансов двух стран – Сергей Марченко и Кристиан Линднер.

Согласно этому документу, немецкая сторона будет оказывать Украине консультативную поддержку в нескольких областях. В частности, по направлениям таможенной политики, мониторингу финансовых рынков, управлению государственными инвестициями и приватизации государственных предприятий.