Киргизы ввели у себя новые запреты

В Кыргызстане запретили пропаганду ЛГБТ среди детей, соответствующий закон подписал президент страны Садыр Жапаров.

Закон включает запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Информация также будет считаться причиняющей вред детям, если в ней содержатся признаки отрицания семейных и традиционно-общественных ценностей, или если она формирует неуважение к родственникам.

Также запрещено побуждение детей к самоубийству, приему наркотиков, табака и алкоголя, участие в азартных играх, проституции или попрошайничестве. Среди других запретов – «оправдание противоправного поведения», нецензурные выражения, порнография и жестокость к людям и животным.