Премьер-лига: «Нефтчи» ушел от поражения в матче с «Сабаилом»

Сегодня футбольный клуб «Нефтчи» провел свой второй матч в новом сезоне Премьер-лиги.

На родной «Нефтчи Арене» команда Адриана Муту принимала «Сабаил». Встреча завершилась вничью 1:1. На 34-й минуте Педро Нуно вывел гостей вперед. «Нефтчи» ушел от поражения благодаря голу с пенальти Кенни Сайефа на 82-й минуте.

В 1-м туре «Нефтчи» проиграл в Гяндже «Кяпязу» - 0:1. После 2 туров у бакинцев лишь 1 очко, и они занимают 8-е место.

В других матчах 2-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Араз-Нахчыван» - «Габала» - 2:0, «Зиря» - «Кяпяз» - 1:0, «Карабах» - «Туран-Товуз» - 3:0.

Игра «Сумгаит» - «Сабах» перенесена на более поздний срок в связи с подготовкой «Сабаха» к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против сербского «Партизана».

Турнирное положение:

1. «Зиря» - 6 очков (2 матча)

2. «Сабах» - 3 (1)

3. «Сумгаит» - 3 (1)

4. «Карабах» - 3 (2)

5. «Туран-Товуз» - 3 (2)

6. «Кяпяз» - 3 (2)

7. «Араз-Нахчыван» - 3 (2)

8. «Нефтчи» - 1 (2)

9. «Сабаил» - 1 (2)

10. «Габала» - 0 (2).