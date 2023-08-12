Таинственные корабли на Каспии: куда плывут, что везут?

Илькин Шафиев, автор haqqin.az 22:12

На фоне выхода России из «зерновой сделки» и блокады вывоза украинского зерна из портов Черного моря, в ответ на которую Украина ракетами и беспилотниками атакует порты Российской Федерации, резко возросли объемы «загадочного судоходства». По свидетельству авторитетного американского журнала Foreign Policy, неизвестно, что именно перевозят эти суда и в какие порты они заходят. Известно лишь, что они перемещаются по Каспийскому морю между портами России и Ирана с отключенной системой автоматической морской идентификации (АИС).

За последние три месяца зафиксировано более шестисот случаев отключения системы АИС судами, плавающими по Каспию под флагом Российской Федерации. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество резко возросло. Foreign Policy уточняет, что, согласно международным морским правилам, торговые суда должны иметь включенную систему автоматической идентификации, которая определяет их фактическое местонахождение. Однако российские и иранские суда в Каспийском море не только систематически отключают ее, но и, намеренно создавая помехи, передают в отдельных случаях ложные координаты своего местоположения. Что, по мнению американского издания, является своеобразным посланием Ирана и России глобальной морской полиции, следящей за соблюдением правил и норм мирового судоходства, о том, что Москва и Тегеран могут с ними не считаться.

Как пишет Foreign Policy, международное агентство Lloyd's List Intelligence зафиксировало, что 138 судов в Каспийском море, плавающих под российским флагом, 657 раз отключали систему автоматической идентификации в мае нынешнего года. А в июне было зарегистрировано еще 625 таких случаев с участием 160 российских судов. Также в мае 48 иранских судов в Каспийском море 199 раз отключали сигналы АИС, а в июне такое же количество кораблей выключало их 218 раз. «Для сравнения, азербайджанские, казахстанские и туркменистанские суда, идущие по Каспийскому морю, имели очень мало пробелов в AIS, - пишет обозреватель Foreign Policy. – Кажется, пока судна этих стран следуют правилам. Но если они захотят скрыть свою деятельность, их будет трудно остановить». «Русские прекрасно осведомлены о том, что их деятельность в Каспийском море находится под постоянным наблюдением, - цитирует издание Бриджит Дьякун, аналитика информационной службы Lloyd's List Intelligence. – Потому-то они и отключают сигналы АИС, чтобы сохранить свои перемещения в секрете. Это правда, что в отсутствии сигналов АИС невозможно увидеть, что они делают. Остается лишь констатировать, что в Каспийском море сейчас куда больше напряженности, чем наблюдалось раньше». Кроме того, по словам аналитика, российские и иранские суда используют так называемый спуфинг - практику настройки AIS на передачу ложного положения.

«В случайно выбранный день, - продолжает Бриджит Дьякун, - когда 12 судов под флагами Ирана и России совершали заходы в «темный» порт, а 12 других осуществляли пересадку с одного корабля на другой, четыре российских и иранских судна подделывали свое истинное местоположение, создавая видимость, что они бросили якорь в портах, тогда как фактически уже находились в море». Судя по данным Lloyd's List Intelligence, большинство судов, совершающих тайные рейсы через Каспии, — это не танкеры, а грузовые суда. В частности, в июле этого года только 20 судов, которые во время своего путешествия таинственным образом «пропали с радаров», были танкерами, перевозившими нефть и химические продукты, а 129 - грузовыми судами. Так что же они перевозят и почему так стремятся окутать свои рейсы атмосферой тайны? Журнал отмечает, что суда, совершающие рейсы между портами России и Ирана на Каспии, конечно же, никто не проверяет на предмет соблюдения санкций. Но тот факт, что они систематически отключают сигналы АИС, доказывает, что эти рейсы держать в тайне далеко не случайно. Одной из причин по мнению журнала Foreign Policy может быть резко возросший за последние полтора года объем торговли между Россией и Ираном, а также тот факт, что Тегеран стал в последнее время для России одним из основных поставщиков оружия. «Таинственные путешествия по Каспийскому морю — весьма удачная иллюстрация того, как выглядит сегодня современная российская экономика, - пишет обозреватель Foreign Policy. - Всего пару лет назад Россия хотя и оставалась под различными санкциями Запада, была, тем не менее, признанным участником глобальной экономики. Только в июне 2021 года США экспортировали в Россию товаров на сумму 536,6 миллиона долларов, а их импорт из России составил 2,7 миллиарда долларов. Сегодня Россия закрыта от торговли с наиболее развитыми экономиками мира. В июне этого года США импортировали российских товаров на сумму 411,7 миллиона долларов, в то время как их экспорт в Россию составил всего 30,9 миллиона долларов».