Россияне продолжают провоцировать НАТО

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании сообщили, что 14 августа в воздух были подняты многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon для перехвата российских бомбардировщиков. Утверждается, что российские самолеты пролетали в северной зоне воздушного патрулирования НАТО вблизи Шетландских островов.

«Пилоты подняли в воздух истребители Typhoon, чтобы сопроводить два самолета РФ этим утром, следя за ними, пока они пролетали к северу от Шетландских островов», - заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

В сообщении правительства Великобритании отмечается, что российские самолеты, заходящие в район полетной информации страны, могут представлять опасность для других воздушных судов, поскольку не отвечают на вопросы авиадиспетчеров. Кроме того, во время передачи российскими самолетами уникального идентификационного кода сигнал часто прерывается, отметили в Минобороны Великобритании.

По официальной версии Лондона, британские самолеты сопровождали российские дальние противолодочные самолёты Ту-142.