Российские пленные умоляют не обменивать их

Некоторые российские пленные отказываются от обмена или просят отсрочить его до окончания контракта, чтобы не возвращаться на войну, пишет издание The Economist.

«Часть российских военнопленных содержатся в лагере под Львовом. Посетителей просят не сообщать его точное местоположение. Прибытие сюда означает, что вероятным следующим шагом является обмен, если только допросы украинскими спецслужбами не выявят причастности военнослужащего к военному преступлению.

Некоторые пленные просят украинские власти отложить их обмен до истечения срока действия их военных контрактов, чтобы они не были вынуждены снова воевать. Некоторые просят не возвращать их вообще.

Но в таком случае они будут под стражей до окончания войны, если не пойдут добровольцами воевать в антипутинское добровольческое формирование, которое воюет на стороне Украины», - пишет издание.