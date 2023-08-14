Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил российский поисковик «Яндекс» в проукраинской ангажированности.

«Вот никак не пойму, «Яндекс» лояльная России компания или нет. Решил испытать приложение в области ИИ «Шедеврум». Картинку сгенерировать. Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения.

И теперь не знаю – хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», - написал Медведев в своем телеграме.