Взрыв на российском нефтеместорождении, есть погибшие и раненые
На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе России произошел взрыв, сообщают российские СМИ.
Сообщается, что как минимум четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, у них ожог 70% тела.
Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что на месторождении прогремело два взрыва, погибли как минимум два человека, пять – пострадали. Также отмечается, что двоих человек ищут спасатели.
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