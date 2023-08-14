Взрыв на российском нефтеместорождении, есть погибшие и раненые

На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе России произошел взрыв, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что как минимум четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, у них ожог 70% тела.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что на месторождении прогремело два взрыва, погибли как минимум два человека, пять – пострадали. Также отмечается, что двоих человек ищут спасатели.