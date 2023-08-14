Армяне не унимаются сообщение Минобороны

14 августа около 19:25 подразделения ВС Армении при поддержке огневых позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района попытались провести инженерные работы перед позициями азербайджанской армии в направлении поселка Моллабайрамлы Кельбаджарского района с целью провокации, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Подразделения ВС Азербайджана приняли неотложные меры для прекращения работ.