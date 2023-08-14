МИД Азербайджана осудил Испанию

Поддержка Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, недопустима, заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в X (ранее Twitter).

«Странно видеть, как страна борется с сепаратизмом на своей территории, поддерживая сепаратизм в других странах. Поддержка Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема. Мы решительно осуждаем такой неконструктивный подход», - говорится в публикации.

Посольство Испании в России объявило об оказании «помощи» армянским сепаратистам в Карабахе. Более того, в публикации ведомство использовало так называемый «флаг» карабахских сепаратистов.