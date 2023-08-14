Российские самолеты продолжают «жестко приземляться»

В Краснодарском крае России при выполнении учебно-тренировочного полета во время захода на посадку разбился учебный самолет Л-39 учебного авиаполка.

Как сообщили в Минобороны России, погиб один из членов экипажа, разрушений и пострадавших на земле нет.

12 августа сообщалось, что истребитель Су-30 упал при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, экипаж погиб.