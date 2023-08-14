Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире российского телевидения, отвечая на комментарий эксперта по поводу того, что ракеты Taurus, которые Германия собирается передать Украине, могут иметь дальность поражения 900 км, заявила, что «ВСУ этими ракетами не собираются бить по России, а будут бить по Крыму».

На замечание, разделяет ли она Крым и Россию, Скабеева уточнила, что «бить будут по Крымскому мосту».