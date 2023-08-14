Молдова ввела санкции против Ирана, которые ранее уже были наложены Европейским союзом. Причиной этого является помощь Тегераном армии России. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров.

"Молдова присоединяется почти ко всем санкциям ЕС", - сказал Захаров.

Отмечается, что в ЕС приветствовали такое решение Молдовы.

Страны-кандидаты в ЕС - Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.

Напомним, что санкции, введенные ЕС 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).