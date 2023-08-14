Конгрессмен от партии Avanza Libertad («Свобода наступает») Хавьер Милей получил треть голосов, в то время как представители двух основных политических коалиций осталисm далеко позади: действующий министр экономики Серхио Массу взял лишь 21%, а бывший министр безопасности Патрисия Буллрич 17%.

Всеобщие президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября, а сейчас идет отбор кандидатов. Прошедшие праймериз, голосование за представителей разных партий, которые бросят вызов действующему главе государства Альберто Фернандесу, дало неожиданный результат: лидерскую позицию захватил тот, кого заведомо считали аутсайдером.

На фоне классических представителей истеблишмента Хавьер Миллей выделяется резкостью, экстравагантностью и консервативной дремучестью взглядов. Он говорит о своем ультралиберализме, предлагая уничтожить Центральный банк, отменить песо и перейти на доллар.

Ругает «кастовую политику», доминирующую в Аргентине, является противником абортов и при этом выступает против полового воспитания. А еще он сторонник легальной продажи человеческих органов.

Очевидно, что аргентинцы, недовольные экономической ситуацией в стране, позитивно отреагировали на появление фигуры, которая не похожа на привычный образ политика и противопоставила себя элите.

Сейчас, согласно официальным данным, каждый четвертый аргентинец за чертой бедности, инфляция только за май подскочила на 42%. Причем такая ситуация длится уже годы: по итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%.

Это не может не вызывать раздражения избирателей. Недаром так невысок электоральный результат Серхио Массы, министра экономики, того самого, что набрал на праймериз всего 17%: он отвечает за 44-миллиардный транш от Международного валютного фонда. Власти потеряли доверие аргентинцев, зато те готовы поддержать демонстративно раздраженного политика, как Хавьер Миллей.

На таких же настроениях в свое время избрался Дональд Трамп, и его популярность до сих пор на высоком уровне, несмотря на непрекращающуюся череду скандалов. Конечно, в аргентинских выборах, как и в американских, еще ничего не предопределено, однако общественные настроения характерны.