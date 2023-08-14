Сколько стран бойкотируют Олимпиаду в случае участия России

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и еще 34 страны сформировали международную коалицию «За честный спорт». По его словам, члены коалиции готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если на них допустят российских и белорусских спортсменов.

«Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады», - написал Шмыгаль в своем телеграме, не уточнив, о каких странах идет речь.

Украинский премьер добавил, что с начала вторжения России на территорию Украины погибли 340 украинских спортсменов и тренеров, также повреждены или разрушены 343 спортивных объекта.