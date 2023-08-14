Икрам Нур, автор haqqin.az 08:36

Соглашение о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля может быть согласовано и подписано через 9-12 месяцев, как раз под выборы в США, что было бы прекрасным подарком для администрации Байдена. Бесплатных подарков не бывает. Да и Санта Клаус живет не в Эр-Риде, а потому саудиты выставили американцам счет за возможную нормализацию с израильтянами, который включает в себя три главных вопроса, волнующих правящую династию. Но о них – чуть позже, после того, как необходимо констатировать главное: принципиальных противоречий между израильтянами и саудитами не осталось. Теперь Эр-Рияду нужно продать эту сделку «улице», то есть внутренней аудитории, представив ее как масштабную дипломатическую победу.

И здесь саудитам нужна поддержка Вашингтона, А поскольку эта сделка принципиально важна для администрации Байдена, и именно они ее усиленно продвигают – то пусть за нее и платят, решили в саудовской столице. Существует достаточно обоснованное предположение, что торг с Вашингтоном будет продолжаться вплоть до визита Нетаньяху в Китай, который запланирован на конец нынешнего года. Обычно прекрасно информированная South China Morning Post пишет, что израильский премьер мог бы обратиться к Пекину за посредническими услугами в оформлении сделки с Саудовской Аравией. Тем более, что именно Китай выступал брокером мартовского договора между Эр-Риядом и Тегераном. Но для этого Эр-Рияд должен получить от Вашингтона ответ на три принципиальных вопроса. Во-первых, гарантии безопасности. То есть, новых соглашений о поставках американского вооружения, сотрудничества в области производства оружия и сохранение своего контингента на территории королевства.

Во-вторых, поддержку в программе саудовского мирного атома – давней мечте правящей династии. Американцы в принципе не против и во времена Дональда Трампа даже начали передавать саудитам некоторые ядерные технологии. Но хотят обставить эту программу рядом условия. Хотя все прекрасно понимают, что саудовский «мирный атом» — это превентивная мера против «мирного атома» иранцев. И, наконец, палестинский вопрос. Эр-Рияд не может оставаться от него в стороне, хотя поддержка палестинцев давно уже стала для арабских монархий лишь пропагандистским штампом. Но - noblesse oblige, положение обязывает, и саудиты хотели бы, чтобы ультраправое правительство Нетаньяху вело себя в палестинском вопросе более сдержанно. Говоря словами героя одной кинокомедии, «к людям относилось мягше, а на вопросы смотрело ширше». Как это будет выглядеть на практике, сумеют ли в Вашингтоне убедить Нетаньяху пойти на это и что он потребует от американцев взамен – еще предстоит увидеть, но пока это самый сложный пункт в ценнике, который саудиты выставили США за свою сделку с Израилем.