Саудиты выставили США ценник за сделку с Израилем наш комментарий
Соглашение о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля может быть согласовано и подписано через 9-12 месяцев, как раз под выборы в США, что было бы прекрасным подарком для администрации Байдена.
Бесплатных подарков не бывает. Да и Санта Клаус живет не в Эр-Риде, а потому саудиты выставили американцам счет за возможную нормализацию с израильтянами, который включает в себя три главных вопроса, волнующих правящую династию.
Но о них – чуть позже, после того, как необходимо констатировать главное: принципиальных противоречий между израильтянами и саудитами не осталось. Теперь Эр-Рияду нужно продать эту сделку «улице», то есть внутренней аудитории, представив ее как масштабную дипломатическую победу.
И здесь саудитам нужна поддержка Вашингтона, А поскольку эта сделка принципиально важна для администрации Байдена, и именно они ее усиленно продвигают – то пусть за нее и платят, решили в саудовской столице.
Существует достаточно обоснованное предположение, что торг с Вашингтоном будет продолжаться вплоть до визита Нетаньяху в Китай, который запланирован на конец нынешнего года. Обычно прекрасно информированная South China Morning Post пишет, что израильский премьер мог бы обратиться к Пекину за посредническими услугами в оформлении сделки с Саудовской Аравией. Тем более, что именно Китай выступал брокером мартовского договора между Эр-Риядом и Тегераном.
Но для этого Эр-Рияд должен получить от Вашингтона ответ на три принципиальных вопроса.
Во-первых, гарантии безопасности. То есть, новых соглашений о поставках американского вооружения, сотрудничества в области производства оружия и сохранение своего контингента на территории королевства.
Во-вторых, поддержку в программе саудовского мирного атома – давней мечте правящей династии. Американцы в принципе не против и во времена Дональда Трампа даже начали передавать саудитам некоторые ядерные технологии. Но хотят обставить эту программу рядом условия. Хотя все прекрасно понимают, что саудовский «мирный атом» — это превентивная мера против «мирного атома» иранцев.
И, наконец, палестинский вопрос. Эр-Рияд не может оставаться от него в стороне, хотя поддержка палестинцев давно уже стала для арабских монархий лишь пропагандистским штампом. Но - noblesse oblige, положение обязывает, и саудиты хотели бы, чтобы ультраправое правительство Нетаньяху вело себя в палестинском вопросе более сдержанно. Говоря словами героя одной кинокомедии, «к людям относилось мягше, а на вопросы смотрело ширше».
Как это будет выглядеть на практике, сумеют ли в Вашингтоне убедить Нетаньяху пойти на это и что он потребует от американцев взамен – еще предстоит увидеть, но пока это самый сложный пункт в ценнике, который саудиты выставили США за свою сделку с Израилем.
Что примечательно, ни еврейское государство, ни саудиты не стремятся форсировать сделку. Более того, стараются тщательно проработать все ее детали и вовлечь в процесс ее подготовки как можно большее количество игроков, от Вашингтона до Пекина.
В Эр-Рияде, как и в Израиле, четко понимают, что «поспешишь – мир насмешишь», имели уже горький опыт сделки с Ираном, которая, за исключением открытия посольств, никаких серьезных последствий не имела и архитектуру безопасности региона нисколько не упрочила, а как бы даже не наоборот. Поэтому сейчас подходят к вопросу без спешки, но с максимальной методичностью.
Имея перед глазами и другой пример – «зерновую сделку» России, которая была написана на коленке, а сейчас стороны обвиняют друг друга в несоблюдении ее условий, хотя они прописаны в двух совершенно разных и независящих друг от друга документах – и кого теперь в этом винить.
А вообще, конечно, у меня всегда вызывает восхищение умение израильских и саудовских дипломатов делегировать ответственность. Зачем им самим утруждаться, если часть ответственности, особенно – в выделении приятных бонусов, можно переложить на Вашингтон. И на Пекин. И пусть они стараются, а саудиты и евреи будут получать преференции.