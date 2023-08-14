Погибшим в результате столкновения автомобиля Porshe азербайджанского блогера Ниджата Шакирли (Nikosayağı) и грузовика оказался его друг, 37-летний Руслан Мамедов.

Согласно сообщению местных СМИ, Мамедов - сын бизнесмена Шахина Мамедова, владельца дома торжеств İmperial в Гяндже.

В заявлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) говорится, что около 01:08 на станцию скорой и неотложной медицинской помощи Баку поступил вызов в связи с ДТП в Наримановском районе, бригады медиков были немедленно привлечены к месту происшествия.

В подведомственные TƏBİB медучреждения были доставлены пострадавшие в результате аварии Ниджат Шакирли (29 лет) с диагнозом «травматическая ампутация правой верхней конечности от локтя» и Фахри Рустамов (23 года) с диагнозом «резаная рана правой руки». Им оказывается соответствующая медицинская помощь.