Страшная авария в Баку. Известному блогеру ампутировали руку видео; обновлено 09:35
Погибшим в результате столкновения автомобиля Porshe азербайджанского блогера Ниджата Шакирли (Nikosayağı) и грузовика оказался его друг, 37-летний Руслан Мамедов.
Согласно сообщению местных СМИ, Мамедов - сын бизнесмена Шахина Мамедова, владельца дома торжеств İmperial в Гяндже.
В заявлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) говорится, что около 01:08 на станцию скорой и неотложной медицинской помощи Баку поступил вызов в связи с ДТП в Наримановском районе, бригады медиков были немедленно привлечены к месту происшествия.
В подведомственные TƏBİB медучреждения были доставлены пострадавшие в результате аварии Ниджат Шакирли (29 лет) с диагнозом «травматическая ампутация правой верхней конечности от локтя» и Фахри Рустамов (23 года) с диагнозом «резаная рана правой руки». Им оказывается соответствующая медицинская помощь.
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Азербайджанский блогер Ниджат Шакирли (Nikosayağı) на своем автомобиле Porshe совершил ДТП, столкнувшись с грузовиком
В результате аварии один из пассажиров погиб, блогеру ампутировали руку, еще один пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.