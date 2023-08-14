В Ереване анонсировали новый раунд армяно-азербайджанских переговоров
Очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров ожидается в сентябре. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян.
В эфире армянского телевидения Марукян напомнил, что последняя встреча относительно обсуждения мирного договора между Азербайджаном и Арменией состоялась в Москве (25 июля, с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!