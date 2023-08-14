Трамп стал обвиняемым по четвертому уголовному делу

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о попытке незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. The New York Times пишет, что об этом стало известно из обвинительного заключения, опубликованного окружным прокурором. В поддержку обвинения проголосовало Большое жюри штата.

Трампа обвиняют по 13 статьям, в том числе в заговоре с целью подделки документов и склонению государственного служащего к нарушению своих обязанностей. Самая тяжкая статья — нарушение закона об организованной преступности. По мнению обвинителей, президент и его сообщники «отказались признать поражение и сознательно и умышленно вступили в сговор». Один из пунктов обвинения касается звонка Трампа секретарю Джорджии: республиканец просил «найти» голоса, недостающие для победы над Байденом. Трамп назвал обвинение сфабрикованным.

Вместе с бывшим президентом обвинения предъявлены еще 18 лицам. Четверых из них, помимо прочих статей, обвиняют во взломе электронной избирательной системы, совершенном уже после выборов. В число обвиняемых попали Марк Мэдоуз, бывший глава президентской администрации, и юрист Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка.

До 25 августа Трамп и остальные обвиняемые должны будут сдаться полиции в Атланте и предстать перед судьей, которая определит меру пресечения. Это заседание будет транслироваться в прямом эфире.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

Это четвертое уголовное дело против Трампа. В апреле Большое жюри округа Манхэттен поддержало обвинения по делу о фальсификации бизнес-отчетности, а в июне и августе специальный независимый прокурор Джек Смит добился возбуждения дел по делам о незаконном хранении секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах