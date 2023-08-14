На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе села Фатмаи Апшеронского района. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, по указанному адресу была привлечена оперативная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории были приняты соответствующие меры безопасности. При осмотре места происшествия было установлено, что это девять 108-мм снарядов ДШК, пригодных для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС. В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.