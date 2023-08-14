Новая атака России на Украину. Ракеты попали в жилые дома

В ночь на 15 августа во Львове (Львовская область), Луцке (Волынская область) и Хмельницком (Хмельницкая область Украины) прогремели взрывы. Как заявил мэр Львова Андрей Садовый, город атаковала российская армия, есть попадания в жилые дома, на верхних этажах одного из домов возник пожар.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий уточнил, что обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, есть пострадавшие, информация о погибших не поступала. В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.

Во Львове ракета разрушила детский сад, уточнил мэр Садовый. По его данным, вследствие ракетного удара по городу повреждены более ста помещений, выбито более 500 окон. «Четыре человека получают медицинскую помощь. Угрозы жизни нет. К счастью, без жертв», — написал он.