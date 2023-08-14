В Баку температура снова превысила климатическую норму

Температура в Баку и на Апшеронском полуострове была на четыре градуса выше климатической нормы, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

«14 августа на территории страны продолжилась жаркая погода, максимальная температура воздуха составила 42 градуса тепла в низменных районах, до 40 градусов - в Нахчыванской АР и Гянджа-Газахской зоне. В Азербайджане постепенно снижается влияние теплых воздушных масс. Однако на Апшеронском полуострове сохранятся условия относительной влажности выше нормы», - говорится в сообщении.

11 августа Национальная гидрометеорологическая служба сообщала, что максимальная температура воздуха в Баку 10 августа была на 5 градусов выше климатической нормы.