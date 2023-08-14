Куру загрязняют нефтепродуктами

Выявлены факты сброса нефтепродуктов в реку Кура. В ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, Мингячевирского городского управления полиции МВД, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС и Исполнительной власти города Мингячевир, было установлено, что катера и суда заправлялись топливом на берегу Куры в городе Мингячевир. Зафиксированы факты сброса нефтепродуктов в реку из-за ненадлежащей изоляции топливного резервуара и проблем с двигателем.

Как сообщил представитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Мамедов, в отношении пользователей судов составлен акт и протокол, приняты правовые меры. Им были даны обязательные указания по устранению неисправностей транспортных средств.