Севда Хагвердиева: «Red Hearts формирует культуру пожертвований в Азербайджане»

Haqqin.az взял интервью у Севды Хагвердиевой, президента Red Hearts, чтобы узнать больше о Фонде и проделанной им работе за первые полгода 2023 года.

Созданный в 2019 году как инициативная группа добровольными сотрудниками Kapital Bank, а затем продолживший свою деятельность в качестве фонда Red Hearts стремится привносить добро в этот мир, делая вклад в различные сферы жизни и помогая нуждающимся. Фонд Red Hearts, помимо реализации таких проектов, как «Герои, написавшие историю», «Сад Родины», «Все возможно», «Образовательная стипендиальная программа Red Hearts», «Сдай батарейки - защити природу» и ряда других социальных инициатив, оказывает поддержку семьям шехидов и ветеранам, детским домам, приютам и малообеспеченным семьям.

- Севда ханум, Red Hearts существует уже почти три года. Какие проекты Фонд реализовал в этом году?

- В первую очередь хочу отметить, что Фонд Red Hearts работает по трем направлениям: «Окружающая среда», «Общество» и «Животные». По этим направлениям Фонд постоянно реализует различные проекты и акции помощи за счет пожертвований различных доноров. Наш Фонд также выступает в качестве партнера и организатора в проектах корпоративной социальной ответственности (КСО) многих отечественных компаний.

В течение первых 6 месяцев 2023 года Фонд осуществил проекты «Сад Родины», «Книжная прогулка», «Герои, написавшие историю», «Все возможно», «Сдай батарейки, защити природу», «Образовательная стипендиальная программа Red Hearts», «Чистая среда, чистое будущее», акцию по сбору средств «Единым сердцем с Турцией!» Кроме того, Red Hearts оказал продовольственную помощь нуждающимся в праздничные и памятные дни, организовал опеку над малообеспеченными семьями участников войны, предоставил жилье семьям шехидов, осуществил издание книги Campbell Biology и реализовал ряд других инициатив. Одним словом, в первой половине этого года с помощью социальных проектов с участием волонтеров Фонд дарил улыбку сотням людей.

- Как вы упомянули, большую роль в реализации проектов Фонда играют волонтеры. Кто в основном является волонтерами Red Hearts?

- С гордостью могу сказать, что 90% волонтеров нашего Фонда — сотрудники Kapital Bank. Остальные 10% — это работающие в разных сферах люди, которые добровольно поддержали деятельность Red Hearts во время Второй Карабахской войны. Несмотря на то, что с окончания войны прошло около трех лет, волонтеры все еще вносят свой вклад в работу Фонда. Они в дополнение к своей работе служат нашему обществу, руководствуясь принципами социальной ответственности. Мы искренне благодарны волонтерам за их труд.

- Одним из фондов, способствующих развитию культуры пожертвований в Азербайджане, является возглавляемый вами Фонд Red Hearts. Хотелось бы задать два вопроса касательно пожертвований. С какими пожертвованиями вы сталкивались чаще: индивидуальными или корпоративными?

- На самом деле, я не считаю правильным анализировать это сравнение. Естественно, что компании жертвуют больше средств, чем физические лица, с точки зрения суммы. Это связано с тем, что они являются корпоративными организациями, но я хочу отметить, что количество компаний, которые делают пожертвования, не так уж и велико. Сегодня тысячи людей делают пожертвования на социальные проекты, которые реализует наш Фонд. Эти проекты осуществляются за счет пожертвований физических и юридических лиц.

- А что вы делаете в плане продвижения культуры пожертвований среди граждан?

- Хотела бы привести вам один пример. 6 февраля в различных регионах Турции были зафиксированы землетрясения, приведшие к многочисленным человеческим жертвам. Чтобы поддержать людей, пострадавших в результате ужасного стихийного бедствия, Фонд Red Hearts запустил акцию по сбору средств под названием «Единым сердцем с Турцией!» Сбор пожертвований по этой акции мы проводили по трем каналам. Люди делали пожертвования, используя мобильное приложение Birbank, веб-сайт https://redhearts.az и терминалы Kapital Bank. В рамках проекта было собрано 742 245 манатов за счет пожертвований более 26 000 человек. При этом подавляющее большинство доноров были частными лицами. Собрать столько средств за короткий промежуток времени за счет пожертвований частных лиц — совсем не простая задача. Одним из ключевых моментов здесь было призвать больше людей к помощи и распространить принципы доброты. Пожертвования — распространяющаяся культура. Люди черпают вдохновение друг у друга, благодаря чему все больше граждан делают пожертвования. Безусловно, прозрачность здесь также является одним из основных факторов. Донор должен понимать, что организация, собирающая пожертвования, выполняет работу добросовестно. Фонд Red Hearts своими ценностями полностью берет на себя эту ответственность.

- Можете рассказать один из самых запоминающихся случаев этого года?

- Одним из самых запоминающихся моментов этого года стала солидарность, доброта и верность моральным ценностям, проявленные нашим народом во время землетрясения в Турции. Ярким примером тому — дедушка Мирза, который пришел в Ленкоранский филиал и пожертвовал свою пенсию на акцию «Единым сердцем с Турцией!», или школьники из Газахского, Хачмазского, Товузского и других районов, которые собрали и пожертвовали Фонду свои карманные расходы. От мала до велика каждый стал единым сердцем с Турцией. Подобные события еще раз доказывают, что азербайджанский народ имеет большое сердце. Подобными социальными проектами мы способствуем формированию культуры пожертвований в нашей стране. Мы гордимся тем, что делаем.

- Как можно оказать поддержку Фонду Red Hearts?

- Каждый может посетить веб-сайт Фонда (https://redhearts.az), сделать пожертвование и тем самым поддержать нашу деятельность. Пожертвования также можно делать через терминалы Kapital Bank и мобильное приложение Birbank. Также отмечу, что на наших страницах в социальных сетях размещаются призывы к различным социальным инициативам. Связаться с нами напрямую можно и через наш веб-сайт. Мы открыты для всех предложений и отзывов в рамках наших направлений деятельности и ресурсов. Каждый сделанный вклад чрезвычайно важен для реализуемых нами проектов.