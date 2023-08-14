МИД Азербайджана соболезнует Дагестану

МИД Азербайджана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на заправке в Махачкале. Сообщение было распространено на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы глубоко опечалены гибелью людей и многочисленными ранениями в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Выражаем самое искреннее сочувствие и глубочайшие соболезнования семьям и друзьям, которые потеряли своих близких в результате этой разрушительной трагедии».

Напомним, ночью на автозаправке в Махачкале прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 30 человек, общее число погибших и раненых оценивается в 102 человека. Точные причины взрыва и пожара пока устанавливаются.