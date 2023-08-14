МИД Азербайджана соболезнует Дагестану
МИД Азербайджана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на заправке в Махачкале. Сообщение было распространено на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х (ранее Twitter).
«Мы глубоко опечалены гибелью людей и многочисленными ранениями в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Выражаем самое искреннее сочувствие и глубочайшие соболезнования семьям и друзьям, которые потеряли своих близких в результате этой разрушительной трагедии».
Напомним, ночью на автозаправке в Махачкале прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 30 человек, общее число погибших и раненых оценивается в 102 человека. Точные причины взрыва и пожара пока устанавливаются.
We are deeply saddened by loss of life and many injuries caused by an explosion at the gas station in #Makhachkala, Dagestan, 🇷🇺.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 15, 2023
We express most heartfelt sympathy and deepest condolences to families and friends who have lost their loved ones in this devastating tragedy.