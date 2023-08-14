Ильхам Алиев соболезнует Путину и главе Дагестана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письма с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину и главе Республики Дагестан РФ Сергею Меликову в связи со взрывом на автозаправочной станции в Махачкале, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

В письме-соболезновании на имя Владимира Путина говорится: «Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

В письме-соболезновании на имя Сергея Меликова говорится: «С глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего на автомобильной заправочной станции в Махачкале. Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».