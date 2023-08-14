Мигранты решили уехать из России из-за падения рубля

Он сослался на опрос представителей узбекской диаспоры, который показал, что 50% респондентов думают над отъездом из России, 25% не планируют этого делать, еще 25% пока не определились. Всего в опросе приняли участие 22 800 человек.

Россию могут покинуть до трети трудовых мигрантов из-за падения рубля по отношению к доллару и евро, которое привело к снижению их доходов, заявил российским «Ведомостям» глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

Из-за роста курса доллара заработки мигрантов в России становятся все более сопоставимыми с доходами на родине, отмечает Исмаилов. По его словам, отток трудовых мигрантов вероятен в первую очередь в наименее оплачиваемых сферах — ретейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке и сельском хозяйстве.

Помимо снижающихся заработков мигранты теряют часть заработанных средств при отправке денег на родину, поскольку конвертация происходит по местному курсу страны получателя, отметил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. Переориентация мигрантов на другие страны усиливается, подчеркнул он. Так, например, у граждан Таджикистана сейчас на выбор есть 15 стран для заработка.

Россия становится менее привлекательной для иностранных работников из-за жесткой миграционной политики, низких по сравнению со странами ЕС зарплат и нелояльного отношения правоохранительных органов, говорит директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский.

Согласно оценке Минтруда РФ, к 2030 году потребность России в трудовых мигрантах будет составлять 3,5 млн человек, что на 400 тыс. больше, чем в 2022 году.