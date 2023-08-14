Госдеп отреагировал на агрессию россиян в отношении турецкого судна

Остановка россиянами турецкого судна Sukru Okan в Черном море является неприемлемой эскалацией, об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Ведант Пател.

«Россия публично объявила, что все суда, следующие в украинские порты в водах Черного моря, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это, на наш взгляд, неприемлемая эскалация, которая еще раз демонстрирует ответственность Москвы за то, что зерно не попадает туда, куда ему нужно», — заявил спикер ведомства.

Он добавил, РФ должна вернуться к Черноморской зерновой инициативе, так как сделка помогла вывезти 32 миллионов тонн зерна и сыграла важную роль в стабилизации мировых цен.