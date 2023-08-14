11:55

Около 400 миллиардов рублей (примерно 4 миллиарда долларов) выделят министру обороны РФ Сергею Шойгу на его африканские проекты по замещению ЧВК «Вагнер» на Черном континенте. В окружении министра уже занимаются подготовкой различных юридических «прокладок» для ведения бизнеса на территории Африки. Финальный этап схватки двух кремлевских бульдогов, Сергея Шойгу и Евгения Пригожина, достоин сюжета голливудских блокбастеров о Древнем Риме. Только представьте себе: роскошно убранное ложе арены, в которой восседает принцепс – и два идущих к нему человека, которые кричат Верховному: «Аве, Цезарь, идущие в Нигер приветствуют тебя!» И замершая в ожидании крови толпа сенаторов, патрициев и их клиентелы.

Один - министр «второй армии мира». Другой – бывший президентский повар, за короткий срок ставший не только одним из влиятельнейших проводников российских интересов в различных «концах географии», от Сирии до Африки, но и сумевший за два дня своего «путча» поставить Россию на уши, всего 200 километров не дошедший до Москвы. На первый взгляд, силы их неравны. У одного – регулярная армия, у другого – гораздо меньшее число наемников. Но в Кремле шансы на победу этой пары участников рассматривают как равные, поскольку за Пригожиным не только военная сила, но и налаженный бизнес на Черном континенте, доверительные контакты среди военных и политиков, отлаженная логистика и огромное количество фирм и фирмочек, обслуживающих его интересы. С учетом этого Кремль не стал назначать одного «главноотвественного» за Африку, а объявил тендер между обоими – кто победит, тот и получит все, другой будет у него на подхвате, если не канет в политическое небытие. Какие неуспехи в Украине, какое стремительное обесценивание рубля к доллару, какой виток инфляции и рост цен? Тут решается вопрос власти, вопрос победы одной из группировок вокруг российского президента – какая же из них будет возвышена за успешную реализацию путинского лозунга «Африка будет зоной российского влияния».

А поскольку «скамейка запасных», кадровый резерв, у Кремля весьма скуден, то в этой игре не будет новых фигур со свежими идеями, все те же, «знакомые все лица», которые будут на африканском направлении из кожи вон лезть, чтобы доказать Верховному свою полезность. Нигерийским путчистам, как и их коллегам в Мали, Буркина-Фасо Центрально-Африканской Республике и Гвинее-Бисау, по большому счету без разницы, чем закончится нынешняя кремлевская «битва бульдогов под ковром». Они усвоили главное – Москве важно сейчас в пику Западу продемонстрировать свою геополитическую значимость, а потому она готова платить, и платить щедро, любому, кто обратится к ней за поддержкой и признает ее лидером антиколониальной борьбы на планете. А когда африканским царькам было тяжело говорить что-то выгодное Москве или Вашингтону, если за это полагались щедрые бонусы? Надо сказать «за демократию и права человека»? Скажем. Надо что-нибудь про торжество социализма и антиколониализм? Да с большим удовольствием, только деньги, оружие, а теперь еще и наемников нам поставляете без ограничений.