Войска, сформированные на территории Чечни, играют весомую роль в войне с Украиной. Тем самым Рамзан Кадыров демонстрирует свою преданность Владимиру Путину. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Х (бывший Twitter).

Как отмечается в сводке, в заявлении от 10 августа чеченский лидер Рамзан Кадыров признал присутствие чеченского батальона «Восток-Ахмат» в ожесточенном противостоянии на Ореховском участке фронта Запорожской области.

В комментариях Кадырова подчеркивается сохраняющаяся роль одного из главных чеченских подразделений в этой ключевой области.

По данным британкой разведки, «Восток-Ахмат» официально подчиняется 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действовала в районе поселка Работино.

«Чеченские силы составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений отчасти для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина», — отмечают в Минобороны Британии.